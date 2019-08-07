Ünal Üstel: Üçüncü ülkelerde yapılacak tanıtımların sayısı artacak

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, ülke turizmi ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, geleceğe dönük hedeflerini aktardı.

BRT’de yayınlanan Sabah Haber’e konuk olan Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, turizmde istikrarın sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Her hükümet döneminde bakanlıklara bağlı dairelerin yer değiştirmesinin doğru olmadığını belirten Üstel, yasa ile dairelerin bir bakanlık altında sabitlenmesi gerektiğini, bu şekilde çalışmaların daha düzenli yürütülmesinin sağlanacağını söyledi.

Bakan Üstel, üçüncü ülkelerde yapılacak tanıtımların sayısının artırılacağını da kaydederek, 6 ilçenin belediyelerinin de bundan sonra söz konusu tanıtımlara katılacağını belirtti.

Üstel, ülke turizmi için yeni yatırımcıları teşvik ettiklerini, 2023’e kadar da 40 bin yatak kapasitesine ulaşmak için çalışacaklarını vurguladı.

(BRT)