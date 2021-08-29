Ünal Üstel, Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı 

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın cumhuriyet tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Üstel yayımladığı 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, " Yüce Türk Ulusu' nun en önemli günlerinden biri olan 30 Ağustos Zaferinin 99. yıl dönümünü Anavatan Türkiye ile aynı duygu birliği içinde onur ve coşkuyla kutluyoruz” dedi.

“Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve komutasındaki kahraman Türk ordusunun verdiği mücadeleleler sonucunda Türk Milleti zafere ulaşmış, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumayı başarmış, 30 Ağustos Zaferi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştı” ifadelerini kullanan Üstel şöyle devam etti:

“Cumhuriyet tarihinde önemli bir dönüm noktası olan 30 Ağustos 1922 tarihi ile ülke düşman işgalinden kurtulmuş, Türk Milleti için aydınlık günler doğmuştur.

Bugünlere ulaşana kadar geçen süreçte, büyük bedeller ödeyen Türkiye Cumhuriyeti, Ulu Önder Atatürk'ün gösterdiği yoldan emin adımlarla ilerlemeyi sürdürmüş, çağdaş demokratik yapısını koruyarak, bugünün güçlü, her alanda dünya devletleriyle rekabet edebilen örnek ülke olmayı başarmıştır.

Zafer Bayramı vesilesiyle, Atatürk ve silah arkadaşlarıyla kahraman Türk Ordusuna şükran ve minnetlerimizi sunar, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı ile alırım. “

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29/08/2021 15:02