Ünal Üstel’den Malatya’daki deprem için geçmiş olsun mesajı

Başbakan Ünal Üstel, Malatya’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Her zaman yanlarındayız” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Üstel mesajında; “Bir kez daha vurgulamak isterim ki, her zaman yanlarındayız” ifadelerini kullandı.