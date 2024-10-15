Ünal Üstel’den YDP’ye erken seçim yanıtı: Popülizme gerek yok

Başbakan Ünal Üstel, YDP’nin aldığı son kararı değerlendirdi. Diyalog TV’ye konulan Üstel, şunları söyledi: “Ekonomide yaşanan sıkıntılar, savaşın şiddetli bir şekilde devam etmesi bizi erken seçimden uzaklaştırır. Erken seçim isteyenler popülizm yapıyor, gerçekçi değiller. Bu ülkenin daha önce erken seçimlerle neler kaybettiği ortadadır. Mesela asrın su projesi, Ercan, belediyeler reformu hayata geçirildi, sırada enerji sorununun kökten çözümü var. Bu sorunlar ve hayata geçmesi gereken projeler varken, bu ülke 10 yıl daha zaman kaybedemez. İnsanlarımıza sıkıntı yaşatmamak için tekrar hükümet ortaklarıyla oturup konuşuruz.” “Daha önce ilk turdan 26’yı oyu bulacağınızı söylemiştiniz, ama olmadı, bu kez de aynı sorun yaşanırsa nasıl adım atacaksınız?” sorusunu yanıtlayan Üstel,” Tüm vekiller geldiğimiz durumun vahametinin farkında. UBP, ülkeyi kuran ve yaşatacak bir partidir. Kısa süre önce kurultay yaşadık, büyük bir katılım oldu. Biz her zaman her şeye hazırız ama bizim önceliğimiz hizmettir. Bu ülkeye 10 yıl daha kaybettirmek istemiyoruz. Hükümet ortaklarıyla bir araya geleceğiz, vekillerle bir araya geldik. Yolumuza devam edeceğiz. “Yanıtı verdi

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