Ünal Üstel’in test sonucu negatif!

Haber Kıbrıs-Özel

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel’in Covid-19 test sonucu negatif çıktı. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgilere göre Bakan Üstel’e bugün 2’nci kez Covid-19 testi yapıldı ikinci testin sonucu da negatif çıktı.

Hatırlanacağı üzere Üstel, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Başhekimi Doktor Ceyhun Birinci'nin temaslısı olması nedeniyle 29 Ocak tarihinde kendini karantinaya almıştı.

Üstel’e karantinaya girdiği günden bugüne 2 kez Covid-19 testi yapıldı iki testin sonucu da negatif çıktı.

Öte yandan, Covid-19’a yakalanan Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Başhekimi Doktor Ceyhun Birinci ise sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.

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01/02/2021 22:11