UNDP, Canbulat Burcu’nda konservasyon çalışmalarına başladı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Kültürel Miras Teknik Komitesi çerçevesinde Gazimağusa’da yer alan Canbulat Burcu’nda konservasyon çalışmalarının başladığını duyurdu.

UNDP’den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından tamamen finanse edilen ve UNDP tarafından uygulanan projenin 10 ayda tamamlanması bekleniyor.

Çalışmalar kapsamında, yapısal konsolidasyon, güvenlik önlemlerinin eklenmesi, duvar yazılarının kaldırılması ve alanın genel temizliği yapılacak. Bunun yanında, yeni bir drenaj sistemi kurulacak ve eğitim amaçlı ziyaretçi bilgi paneli konulacak.

Canbulat Burcu, Venedik döneminde limanın ve Mağusa surlarının güneydoğu tarafının kontrol edilmesi amacıyla inşa edilmişti.

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04/02/2022 15:36