UNDP Kıbrıs Ofisi Direktörü Haydarov, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Serim’i ziyaret etti
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Kıbrıs Ofisi Direktörü Cihangir Haydarov, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’i ziyaret etti.
12/09/2024
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Kıbrıs Ofisi Direktörü Cihangir Haydarov, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’i ziyaret etti.
Büyükelçi Serim yaptığı paylaşımda, “Cihangir Haydarov’la Büyükelçiliğimizde biraraya geldik. UNDP’nin KKTC’deki çalışmaları hakkında bilgi aldık, işbirliği yapılabilecek alanlara dair görüş alışverişinde bulunduk” açıklamasında bulundu.
Büyükelçi Serim, Haydarov’a ziyareti için teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.12/09/2024 12:01