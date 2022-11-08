UNDP, Kukla Göleti’nin rehabilitasyonu için AB finansmanıyla sözleşme imzaladı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Avrupa Birliği'nin mali desteği ile Kukla Göleti’nin rehabilitasyonu için Uçanok İnşaat & Emlak Şti. Ltd. ile 5 ay süreli sözleşme imzaladı.

UNDP’den yapılan açıklamaya göre, 31 Ekim'de imzalanan ve toplam tutarı 1 milyon 544 bin 746 Euro olan sözleşmede, göletin rehabilitasyonu kapsamında, siltin alınmasıyla genel bir temizlik yapılması, çeşitli kısımların onarılması ve iyileştirilmesi, bataklıkların etrafına köprü ve çit yapılması, bir toprak patika ve yeni savak vanalarının/kapılarının takılması gibi yeni unsurların yerleştirilmesi yer alıyor.

Bunun yanında, kuşların sığınması için de üç adacığın oluşturulması planlanıyor.

Genel hedefinin, Kukla Göleti alanında su yönetimini iyileştirerek tarım üreticilerine fayda sağlanması ve yaban hayatı için çevre standartlarını yükselterek sulak alanların korunmasının sağlanması olarak açıklandığı proje hakkında daha fazla bilgi için [email protected] adresinden veya +357 22874733 veya +90392 2200027 telefon numaralarından iletişime geçilebileceği kaydedildi.

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08/11/2022 19:27