UNDP’nin enerji yönetim sistemleri etkinliğine iki toplumlu ilgi…

BM Kalkınma Programı UNDP’nin, “Local Infrastructure Facility” (LIF/Yerel Altyapı Tesisi) programının enerji verimliliği ve sürdürülebilirliğinin ileri götürülmesi konulu etkinliğe gerek KKTC’den gerekse Güney Kıbrıs’tan özel sektörün ilgi gösterdiği bildirildi.

Haravgi’nin UNDP-Kıbrıs ofisinden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, UNDP tarafından yürütülen ve AB’nin Kıbrıslı Türkler için yardım programı çerçevesinde Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen LIF programında özel sektöre, enerji yönetim sistemleriyle ilgili bilgilendirme etkinliği yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, enerji verimliliği ve sürdürülebilirliğinin ileri götürülmesi için planlanan etkinliğe gerek KKTC’den gerekse Güney Kıbrıs’tan özel sektörün ilgi gösterdiği kaydedildi. Altyapıların etkin kullanımında yerel bölgelere destek veren LIF’in “süregelen enerji verimini ve etkinliğini iyileştirme çabalarının bir parçası olarak, KKTC’deki 7 bölgesine enerji yönetim sistemlerinin ithaline destek verdiği belirtildi.

Bilgilendirme etkinliğinde, aralarında etkin enerji yönetimiyle ilgili ISO 50001 belgesi almış Kıbrıslı Rum şirketlerin de bulunduğu uzman-konuşmacıların başarı deneyimlerini paylaştığı ve iki toplumlu bir iş birliği platformu kurulmasına olanak tanıdığı kaydedildi.