UNFICYP askerlerinin KKTC’den Güney Kıbrıs’a sığınmacı geçirmeye çalıştığı iddia edildi

Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) askerlerinin, KKTC’den ara bölgeye, oradan da Güney Kıbrıs’a sığınmacı geçirmeye çalıştığı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, “philenews” tarafından dün ifşa edilen videoda, önceki akşam kayıkla Güzelyurt körfezine gelen 44 sığınmacının, burada bir araca binerek “Avlona-Peristerona” bölgesine getirildiklerinin, buradan da UNFICYP askerleri aracılığıyla ara bölgeye, akabinde de Güney Kıbrıs’a geçirilmeye çalışıldığının görüldüğünü öne sürdü.

Gazete, videodaki görüntülere göre sığınmacıların Güney Kıbrıs’a geçeceği sırada sözleşmeli özel polisler tarafından durdurulduğunu, BM’nin bu noktada müdahalede bulunarak sığınmacıları Güney Kıbrıs’a izinsiz girmeye teşvik ettiğini ve KKTC’ye giriş noktasına dönmelerini “kaçın, tehlikeli” diyerek engellediğini iddia etti.

Bir Rum’un UNFICYP yetkilisine, 40’ı Suriyeli, 4’ü Filistinli 44 sığınmacının yasadışı olarak Güney Kıbrıs topraklarına girdiğini ve BM’nin sığınmacılara ara bölgeye girerek Güney Kıbrıs’a geçmesine izin verdiğini ilettiğini öne süren gazete, bu noktada UNFICYP askerinin diyecek bir şeyi kalmadığını savundu.

Gazete, UNFICYP askerlerinin rolü ve Türk askeriyle olan “danışıklı dövüşünün” Rum Yönetimi’nde endişe yarattığını ve UNFICYP’in bir yandan Rum Yönetimi’nin sığınmacıları ülkelerine iade etmesi nedeniyle şikayet ettiğini, diğer yandan ise sığınmacıların Güney Kıbrıs’a gidişine yardımcı olduğunu öne sürdü.

-Sıddık’tan ilk açıklama

Videonun yayınlanmasının ardından, bir gazetecinin UNFICYP Sözcüsü Alim Sıddık’tan açıklama talep ettiğini kaydeden gazete, Sıddık’ın UNFICYP askerlerinin Güney Kıbrıs’a sığınmacı geçirdiğine dair iddiaları reddettiğini yazdı.

Gazete, Sıddık’ın daha fazla açıklama yapmadan önce, videonun içeriğini bizzat incelemek istediğini kaydederek, yalnızca, UNFICYP askerlerinin yetkileri dışında hareket ettiklerine dair imaların yanlış ve yanıltıcı olduğunu söylemekle yetindiğini belirtti.

Habere göre Sıddık, daha sonra yaptığı açıklamada ise, UNFICYP’in, tüm ısrarlı taleplere karşın Rum Yönetimi’nin sığınmacıları ara bölgeye getirmeye devam etmesinden dolayı endişeli olduğunu ve son günlerde, onlarca sığınmacının önü kesilerek sığınma başvurusu yapmalarının engellendiğini; birçoğunun da Rum polisi tarafından UNFICYP’in ve BM Yüksek Komiserliği’nin itirazlarına rağmen ara bölgeye götürüldüğünü kaydetti.

Gazete, Sıddık’ın bu açıklaması üzerine Güney Kıbrıs’taki Göç ve Uluslararası Koruma Müsteşarlığı tarafından açıklama yapıldığını ve Sıddık’ın iddialarının yalanlandığını yazdı.

Habere göre açıklamada, Türkiye’den Kıbrıs’a gelen sığınmacıların verdiği ifadelere atıfta bulunularak, Türkiye’den Uluslararası Hukuk kurallarına saygı duyması çağrısı yapıldı ve Sıddık’ın açıklamaları kınandı.

Açıklamada ayrıca, Türkiye’nin sığınmacılar için güvenli bir ülke addedildiği ve topraklarında bulunan sığınmacıların bu hakka erişimini kolaylaştırmakla yükümlü olduğu ifade edildi.

Güney Kıbrıs’ın, Türkiye’nin 'ihmallerini' omuzlayamayacağının belirtilen açıklamada, Türkiye’den KKTC’ye, oradan da Güney Kıbrıs’a geçtiği iddia edilen sığınmacılar konusunda Türkiye’nin sorumluluk üstlenmesi gerektiği kaydedildi.

Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:

Alithia gazetesi: “Kıbrıs Cumhuriyeti Sanık Sandalyesinde”

Haravgi gazetesi: “Avlona’da 44 Sığınmacı Nedeniyle Karmaşa”

Politis gazetesi: “Sığınmacılar Üzerinden Siyasi Bilek Güreşi”.