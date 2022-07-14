UNFICYP raporu BM Güvenlik Konseyi resmi belgesi olarak yayımlandı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs’taki Birlemiş Milletler (BM) Barış Gücüyle (UNFICYP) ilgili raporunun, BM Güvenlik Konseyi resmi belgesi olarak yayımlandığı haber verildi.

Alithia gazetesi konuyla ilgili haberinde, Guterres’in raporda, UNFICYP’in görev süresinin 6 ay daha uzatılmasını istediğini haber verdi.

Gazete, önümüzdeki günlerde oylanması beklenen raporda “UNFICYP’in barış ve istikrara aynı zamanda siyasi bir çözüm için uygun şartlar meydana getirilmesine yönelik devam eden katkısı ışığında, Güvenlik Konseyine misyonun görev süresini 31 Ocak 2023 tarihine kadar, 6 ay daha uzatmasını tavsiye ediyorum” ifadelerinin yer aldığını ekledi.

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14/07/2022 14:17