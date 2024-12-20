UNFICYP’den Derinya’daki tarım olayların tepki

UNFICYP, Kıbrıslı Rum çiftçilerin ara bölgede tarım yapmaya yönelik girişimlerine tepki gösterdi. UNFICYP’dan yapılan açıklamada, Ateşkes hattına yakın bölgelerde, BM tampon bölgesinde tarım yapmanın kesinlikle yasak olduğu kaydedilirken bu tür faaliyetlerin gerilim yaratma riski taşıdığı ifade edildi.

UNFICYP’ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: Hiçbir çiftçiye, ateşkes hattı yakınlarında çalışmasına izin verilmez; bu tür eylemler, hem sivil halkın hem de BM barış gücü askerlerinin güvenliğini tehlikeye atmaktadır.

Bugün erken saatlerde, bir çiftçi, Derinya yakınlarında ateşkes hattını geçmeye çalışırken bir BM aracına zarar vermiştir. Olayda bir BM barış gücü askeri ise hafif yaralanmıştır. BM malına verilen zarar ve barış gücü askerlerinin güvenliğine yönelik tehditler kabul edilemez olup, uluslararası hukuk altında ciddi bir suç teşkil edebilir.

UNFICYP, tüm çiftçilere tampon bölge içindeki tarım faaliyetlerine ilişkin BM kuralları ve düzenlemelerine uymaları çağrısında bulunmaktadır. Misyonumuzun en öncelikli hedefi, gerilimleri önlemek ve BM tampon bölgesindeki mevcut durumu korumaktır.