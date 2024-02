UNICEF açıkladı: Gazze'de 17 bin çocuk refakatsiz veya ailesinden ayrı

İsrail’in Gazze’ye yönelik ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar 119 gündür devam ediyor. UNICEF’in Filistin'deki İletişim Direktörü Jonathan Crickx Cenevre’de gerçekleştirdiği basın toplantısında, Gazze Şeridi’nde 17 bin çocuğun refakatsiz kaldığının ya da ailesinden ayrıldığının tahmin edildiğini belirtti.

Bu çocukların her birinin yürek burkan bir hikayesinin olduğunu söyleyen Crickx, “Bu, yerinden edilmiş toplam nüfusun yüzde 1'ine karşılık geliyor. Elbette bu bir tahmin, çünkü mevcut güvenlik ve insani koşullar altında bilgi toplamak ve doğrulamak neredeyse imkansız. Bu hafta Gazze'den döndüm. Her birinin anlatacak kendi yıkıcı hikayesi olan birçok çocukla tanıştım. Tanıştığım 12 çocuğun yarısından fazlası, bu savaşta aile üyelerinden birini kaybetmişti. Üçü anne ya da babasını kaybetmiş, ikisi ise hem annesini hem de babasını kaybetmişti. Bu istatistiklerin her birinin arkasında, bu korkunç gerçeklikle yüzleşmeye başlayan bir çocuk var” diye konuştu.

Bu habere tepkiniz:



03/02/2024 14:25