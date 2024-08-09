UNICEF: Gazze'deki acımazsız savaş binlerce çocuğa dehşeti yaşatmaya devam ediyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Orta Doğu ve Kuzey Afrika İletişim Sorumlusu Salim Oweis, Gazze'deki acımazsız savaşın binlerce çocuğa dehşeti yaşatmaya devam ettiğini bildirdi.

Oweis, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de yaşananlara dair değerlendirmelerde bulundu.

"Gazze'deki acımazsız savaş binlerce çocuğa dehşeti yaşatmaya devam ediyor ve çok sayıda çocuğu sevdiklerinden ayırıyor." ifadelerini kullanan Oweis, Gazze'deki acı, yıkım ve yaygın yerinden edilmeler karşısında şok olduğunu belirtti.

Oweis, dünyanın televizyonda gördüğü görüntülerin, Gazzelilerin 10 aydan uzun süredir katlandığı "cehennem koşullarına dair" önemli bir bakış açısı sunduğunu kaydetti.

- "Gazze'de güvenli bir yer yok. Yiyecek, su, yakıt, ilaçlar her şey tükeniyor"

Gazze'de tüm sokakların, geçim kaynaklarının ve hayallerin yerle bir edildiğini kaydeden Oweis, "Savaşın 10'uncu ayında Gazze'de bir çocuğun hayatı, hayat değil. Gazze'de güvenli bir yer yok. Yiyecek, su, yakıt, ilaçlar her şey tükeniyor." dedi.

Oweis, Gazze'de su ve atık problemi olduğuna da işaret etti.

Hastalığı olan bir çocuğun, ihtiyaç duyduğu tedaviyi alamadığı ve hayatta kalabilecek kadar uzun süre hayatta kalma olasılığı düşük olduğu için yavaş bir ölüme mahkum edildiğine tanık olduğunu da söyleyen Oweis, Gazze'deki çocukları hayatta kalmaları için tek umutlarının "ateşkes" olduğunu söyledi.