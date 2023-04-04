UNICEF: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ölen çocuk sayısı 500'ü aştı

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04/04/2023

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UNICEF: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ölen çocuk sayısı 500'ü aştı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana 500'ü aşkın çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

Soysal medya hesabından açıklamada bulunan Russell, "Ukraynalı çocuk ve aileler için trajik bir eşik daha aşıldı. Savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana en az 501 çocuk öldürüldü." ifadesini kullandı.

Gerçek ölü sayısının UNICEF tarafından doğrulanan rakamların çok üstünde olabileceğini kaydeden Russell, savaşın en az 1000 çocuğun da yaralanmasına yol açtığını belirtti.

Russell, "Her rakamın arkasında dağılan ve sonsuza dek değişen bir aile var. Bu yürek parçalayıcı. Nihayetinde, çocuklar ve ailelerin huzura ihtiyacı var ve bu kısa sürede olmayacak." değerlendirmesine yer verdi.

04/04/2023 11:41
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TAGS: UNICEF, Rusya-Ukrayna Savaşı
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