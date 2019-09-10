UNICEF Savaşlarda Ölen Çocuklar İçin 'Sembolik Mezarlık' Oluşturdu

Okulların açıldığı haftada dikkat çeken bir mesaj vermek isteyen Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), geçen yıl çatışma ve savaşlarda ölen çocukları temsilen 3758 okul çantasıyla BM Genel Merkezi’nde mezarlık oluşturdu.

Genel kurul görüşmeleri için ABD’nin New York kentindeki BM merkezine gelecek dünya liderlerinin dikkatini çekmeyi amaçlayan UNICEF, çocukların korunması çağrısında bulundu.

UNICEF Direktörü Henrietta Fore, her zaman umudun simgesi olan okul çantalarının bu kez mezar olduğunu ve bu şekilde savaş ve çatışmalarda ölen çocuklara dikkati çekmek istediklerini belirtti.

BM’nin doğrulanmış verilerden derlediğine göre, geçen sene savaş ve çatışma bölgelerinde 12 binden fazla çocuk hayatını kaybetti, yaralandı veya sakat kaldı. Ancak gerçek sayının çok daha fazla olduğu düşünülüyor.