UNICEF: Yarım milyar çocuk, atalarının yaşadığından sıcak bir dünyada yaşıyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) hazırlamış olduğu yeni bir araştırmaya göre, küresel çapta yarım milyara yakın çocuk, büyükanne ve büyükbabalarının gördüğünden “en az iki kat daha fazla” aşırı sıcakların hissedildiği bölgelerde yaşıyor.

Araştırma bulguları, aşırı sıcakların hızla arttığını, her beş çocuktan birinin, yani yaklaşık 466 milyon kişinin bu tehlikeli koşullara maruz kaldığını ortaya koyuyor.

UNICEF, 1960'lı yıllardaki verileri 2020-2024 yılları arasındaki ortalama sıcaklıklarla karşılaştırdı. Bu süreçte "35 santigrat dereceyi aşan günler" olarak tanımlanan aşırı sıcak günlerin sayısında “dramatik” bir artış olduğunu ortaya koydular.

Bu durumun başta çocuklar olmak üzere, bu tür sıcaklıklarla başa çıkmak için gerekli alt yapıdan yoksun bölgede yaşayan diğer insanlar dahil birçok kişi üzerinde “ciddi bir tehdit” oluşturduğu düşünülüyor.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, AfricaNews'e yaptığı açıklamada, "Eskiden en sıcak yaz günleri olan bu günler artık norm haline geldi. Sıcaklıkların artışı, çocukların sağlığını, refahını ve günlük yaşamlarını doğrudan etkiliyor." dedi.

-Aşırı sıcakların en çok hissedildiği yer neresi?

UNICEF'in raporunda incelemeye aldığı 16 ülkede yaşayan çocukların, 60 yıl öncesine kıyasla bir aydan daha fazla aşırı sıcak günlere maruz kaldığı ifade ediliyor.

Örneğin Güney Sudan'da 1960'lı yıllarda 110 olan ortalama aşırı sıcak gün sayısı, bugünlerde 165 olarak ölçüldü. Paraguay'daki sayı ise 36'dan 71'e çıkarak neredeyse ikiye katlandı.

Bu tehlikeli sıcaklara en fazla maruz kalanlar, Batı ve Orta Afrika'daki çocuklar. Analize göre sadece bu bölgede yaklaşık 123 milyon çocuğun yaşadığı, her yıl üçte birinden fazlasının aşırı sıcaklara maruz kaldığı ve bu sayının her geçen gün arttığı belirtiliyor.

Senegal, Nijer, Mali ve Sudan gibi ülkelerde çocuklar yılda ortalama en az aşırı sıcak diye nitelenen 35 derecenin üzerinde 195 gün görüyor.

Latin Amerika ve Karayipler'de yaşayan 48 milyon çocuk da tıpkı Paraguay'daki çocuklar gibi 1960'lı yıllara kıyasla artık iki kat daha fazla aşırı sıcaklarda yaşıyor.

-Aşırı sıcakların “benzersiz” sağlık risklerine yol açacağı düşünülüyor

Rapora göre aşırı sıcakların özellikle çocuklar ve hamile kadınlar üzerinde etkili olacağı, “benzersiz” sağlık risklerine yol açacağı düşünülüyor.

Aşırı sıcakların görüldüğü bölgelerde gerekli müdahalelerin yapılmadığı takdirde, yetersiz beslenme de hesaba katıldığında sıtma, dang humması gibi hastalıklara karşı bağışıklık sistemlerinin zayıf kalacağı vurgulanıyor.

Ayrıca çocukların nörogelişimlerini, ruh sağlıklarını ve genel sağlıklarını kötü anlamda etkileyeceği, uzun vadeli sonuçlara yol açacağı belirtiliyor.

Altyapı sistemlerinde görülen hasar, gıda ve suya olan erişimin kıtlığı ve şiddet olayları nedeniyle yerinden edilme hadiseleri düşünüldüğünde, sıcaklığın çocuklar üzerinde yol açtığı etkilerin daha da artacağı söyleniyor.

-“ Her çocuğun temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevreye sahip olma hakkı var

UNICEF, dünya liderlerine, hükümetlere, özel sektör aktörlerine, aşırı sıcakların bir nedeni olan iklim değişikliğini süratle ele almaları çağrısında bulunuyor.

Paris Anlaşması'na taraf olan tüm üye devletler önümüzdeki birkaç ay içinde "Ulusal Olarak Tanımlanmış Katkı Payı" (NDC 3.0) adı verilen yeni ulusal iklim planlarını sunmakla yükümlü.

Bu iklim planlarının Paris Anlaşması'nın şartlarına uygun olarak gelecek stratejilerini içermesi bekleniyor.

UNICEF her çocuğun temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevreye sahip olma hakkı olduğunu söylüyor.