UNICEF: Yerinden edilen çocuk sayısında rekor kırıldı

UNICEF, sayısı 30 milyona ulaşan zor durumdaki bu çocukların şu an güvende olabilmeleri için korumaya ve temel hizmetlere erişim imkanına, uzun dönemdeki refah ve mutlulukları açısından ise kalıcı çözümlere ihtiyaç duydukları uyarısı yaptı.

Liderlere daha fazla çaba çağrısı

Mültecilerin desteklenmesine yönelik küresel bir eylem planının hayata geçirilmesine dair görüşmeler sürerken UNICEF, liderleri dünyanın bu en güç durumdaki çocuklarının haklarını, güvenliğini ve refahını güvence altına alacak çabaları iki katına çıkarmaya çağırdı.

Sözü edilen çocukların çoğu bugün çatışma, şiddet ve siyasal istikrarsızlık gibi nedenler yüzünden evlerini terk etmiş durumda.

"Ağır riskler ve engellerle karşı karşıyalar"

UNICEF Acil Durum Programları Direktörü Manuel Fontaine, şu açıklamaları yaptı:

"Dünya Mülteciler Günü’nde, yollara düşen çocukların her gün karşılaştıkları tehditleri ve güçlükleri hatırlamak önemlidir. İster mülteci, ister sığınmacı, ister kendi ülkesinde yerinden edilmiş olsun, köklerinden kopan çocuklar sağlık ve güvenlikleri açısından ağır riskler altında oldukları gibi gelişimleri açısından gerekli temel hizmetlere erişimlerini sınırlandıran engellerle de karşı karşıyadır. Bu çocukların tek bir günden daha fazlasına, umuda, fırsatlara ve korunmaya ihtiyaçları vardır. Üye devletlere, bu çocukların haklarını ve hayallerini gerçekleştirmek üzere, taahhütlerini yenilemeleri çağrısında bulunuyoruz."

Eğitim alamıyorlar

Zorla yerinden edilen ve mülteci durumda olan çocukların sayısı rekor düzeyde artarken zorunlu desteğe, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlere erişimlerinde de ciddi sorunlar yaşanıyor. Örneğin, tüm mülteci çocukların ancak yarısı ilkokula kayıtlıyken, ergen yaştaki mülteci çocukların sadece dörtte birinden azı ortaöğrenimine devam edebiliyor.

5 yılda 5 kat artış

Kendi başlarına yollara düşen mülteci ve göçmen çocuk sayısı 2010 sonrası beş yıllık dönemde neredeyse beş kat artarak daha önce görülmemiş düzeylere ulaştı. 2015-2016 döneminde 80 kadar ülkede yanlarında kimsesi bulunmayan ve yakınlarından ayrı düşmüş en az 300 bin çocuk tespit edildi. Oysa bu sayının 2010-2011 döneminde 66 bin civarında olduğu biliniyor.

Çocuklar insan ticareti mağduru

Yanlarında kimsesi bulunmayan ve yakınlarından ayrı düşmüş çocukların insan ticareti, sömürü, şiddet ve istismar gibi risklerle karşılaşma olasılıkları daha yüksek. Nitekim küresel ölçekte insan ticareti mağdurlarının yaklaşık yüzde 28’ini çocuklar oluşturuyor.

Kaynak: TRT Haber