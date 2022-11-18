ÜNİLİG coşkusu Güzelyurt’ta da yaşandı

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından Üniversiteler Spor Federasyonu işbirliğinde düzenlenen ÜNİLİG’de eleme maçları devam ediyor.

İlk turda Girne Üniversitesi’ni mağlup eden Avrupa Liderlik Üniversitesi, ikinci turda Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAÜ) ile Güzelyurt Spor Salonu’nda karşılaştı.

Güzelyurt’ta 4 yıl sonra ilk kez basketbol heyecanının yaşandığı mücadelenin galibi 63-27’lik skor ile BAÜ oldu.

Kalabalık bir seyirci topluluğu önünde oynanan maçın tüm periyotlarında rakibine üstünlük sağlayan BAÜ, kazanarak yoluna Galip Turu’nda devam etme hakkı kazandı. BAÜ bir sonraki turda ODTÜ-LAÜ maçının galibi ile mücadele edecek. Bu maçın mağlubu ise Girne Üniversitesi karşısına çıkacak.

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18/11/2022 10:45