UNİLİG için protokol imzalandı

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile UNİLİG için Üniversite Sporları Federasyonu ve KKTC Basketbol Federasyonu arasından protokol imzalandığını duyurdu. Üniversite Sporları Federasyonu, her şeyin hayal etmekle başladığını belirterek temelinde inanç yattığını ve inanılırsa başarının geldiğini vurguladı. Üniversite Sporları Federasyonu, Basketbol UNİLİG'in ülkeye hayırlı olmasını diledi.

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu açıklamasının tamamı şöyle:

"HER ŞEY HAYALLE BAŞLAR. BUNUN TEMELİNDE İNANÇ YATAR.

İNANIRSANIZ BAŞARIRSINIZ."

Her şey 2016 yılında başlamıştı. Tanınmamışlığın verdiği zorluklar, Ülke gençliğine konan ambargolar ve siyasi engellemeler neticesinde yapılan yoğun girişimler sonucunda 2018 yılında EUSA genel kurulunda tarihi oylama gerçekleşmiştir.

Genel kurul sonucunda 13 EVET 2 HAYIR oyu ile TARİHİ ADIM ATILDI.

Aslında her şey o gün başlamıştı…

GENÇLERİMİZ AVRUPADA TEMSİLİYET HAKKINI ELDE ETMİŞTİ.

Evet biz hayal etmiştik,

Birçok kişi bize gülmüş hatta deli olmayın boşuna uğraşmayın demişti.

BİZ YILMADIK, MÜCADE ETTİK, BAŞARDIK…

Nasıl mı?

TEK VİCUT OLARAK HAYALİMİZİN PEŞİNDEN KOŞTUK…

Şimdi yeni adımlar atmaya devam ediyoruz.

Basketbol UNİLİG ülkemize hayırlısı olsun.

Geçtiğimiz yıl Futbol Federasyonu Üniversiteler Futsal ligi ile başlayan gelişimimiz, bugünde Basketbol Federasyonu ile yapmış olduğumuz Basketbol UNİLİG protokolu ile gelişmeye devam ediyor.

BİZDE HAYALLER BİTMEZ…

YENİ HEDEF 2026 LEFKOŞA…

#Bizdehayallerbitmez

#2026Lefkoşa

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11/05/2021 10:53