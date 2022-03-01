UNİLİG’de ikinci devre heyecanı başlıyor

ads ads
01/03/2022

ads
ads
ads
UNİLİG’de ikinci devre heyecanı başlıyor

KKTC Basketbol Federasyonu'nun Üniversiteler Spor Federasyonu ile birlikte organize ettiği 2021-2022 sezonu ÜNİLİG’de gözler ikinci devre maçlarına çevrildi.

1 Mart Salı akşamı oynanacak maçla başlayacak ikinci devre öncesinde YDÜ kayıpsız lider olarak yoluna devam ederken, onu 1 yenilgi ile devreyi tamamlayan GAÜ takip ediyor.

Şampiyonluk maçı 15 Nisan’da oynanacak

Çekişmeli maçlara sahne olan UNİLİG’de RDÜ’nün 3, LAÜ, DAÜ ve UKÜ’nün ise birer galibiyeti bulunuyor. 5 maçlık ikinci devrenin tamamlanması ile final four heyecanı yaşanacak.

Birinci ile dördüncü, ikinci ile de üçüncünün eşleşeceği yarı final maçlarının ardından galipler 15 Nisan tarihinde UNİLİG şampiyonluğu için parkeye çıkacak.

Emir Can Mercan ilk devrenin en verimlisi

Bireysel performansların da ortaya çıktığı ilk devre sonunda ligin en verimli oyuncusu pozisyonunda GAÜ’den Emir Can Mercan yer alırken, başarılı oyuncu sayı krallığının da zirvesinde bulunuyor. Ribaunt krallığında RDÜ’den Emmanuel Nweke’nin olduğu UNİLİG’de asist krallığında ise YDÜ’den Batuhan Tüzmen yer alıyor.

İlk Devre Maç Skorları:

1.Hafta:

UKÜ-YDÜ            44-86

GAÜ-RDÜ            88-82

DAÜ-LAÜ             94-88

 

2.Hafta:

LAÜ-UKÜ             85-75

GAÜ-DAÜ            77-49

YDÜ-RAÜ             103-58

 

3.Hafta:

UKÜ-GAÜ            57-81

DAÜ-RDÜ            63-74

YDÜ-LAÜ             80-63

 

4.Hafta:

GAÜ-YDÜ            48-63

RDÜ-LAÜ             70-62

DAÜ-UKÜ            68-71

 

5.Hafta:

LAÜ-GAÜ            78-83

UKÜ-RDÜ            55-70

YDÜ-DAÜ            115-69

 

UNİLİG Puan Durumu:

Takım                                                                    O             G             M            As           Ys           Av           P

1-Yakın Doğu Üniversitesi                             5              5              -              447         282         +165      10

2-Girne Amerikan Üniversitesi                    5              4              1              377         329         +48         9

3-Rauf Denktaş Üniversitesi                         5              3              2              354         371         -17          8

4-Lefke Avrupa Üniversitesi                         5              1              4              376         402         -26          6

5-Doğu Akdeniz Üniversitesi                       5              1              4              343         425         -82          6

6-Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi              5              1              4              302         390         -88          6             

 

İLK DEVRE BİREYSEL PERFORMANSLAR:

 

Verimlilik Puanı:

1-Emir Can Mercan          GAÜ                      5              152         30.4

2-Emmanuel Nweke       LAÜ                        5              130         26

3-Ayomikun Omah          YDÜ                       5              123         24.6

4-Praise Okafor                 GAÜ                      4              111         27.8

5-James Baker                   RDÜ                       5              100         20

 

Sayı Krallığı:

1-Emir Can Mercan          GAÜ                      5              132         26.4

2-James Baker                   RDÜ                       5              130         26

3-Ömer Güner                   LAÜ                        3              104         34.7       

4-Emmanuel Nweke       LAÜ                        5              103         20.6

5-Ernest Bestman            RDÜ                       5              99           19.8

 

Ribaund Krallığı:

1-Emmanuel Nweke       LAÜ                        5              82           16.4

2-Praise Okafor                 GAÜ                      4              78           19.5

3-Salomon Essam             UKÜ                       5              67           13.4

4-Ayomikun Omah          YDÜ                       5              65           13

5-Nagbe Weah                  RDÜ                       5              54           10.8

 

Asist Krallığı:

1-Batuhan Tüzmen          YDÜ                       5              31           6.2

2-Ernest Bestman            RDÜ                       5              24           4.8

3-Fuat Farisoğlu YDÜ                       4              12           3

4-Ömer Güner                   LAÜ                        3              11           3.7

5-Praise Okafor                 GAÜ                      4              11           2.8

 

ÜNİLİG Erkekler 2.Devre Fikstürü:

1.Hafta

1 Mart                  RDÜ-GAÜ            20.00     Necati Taşkın S.Salonu

2 Mart                  LAÜ-DAÜ             19.00     LAÜ Spor Salonu

3 Mart                  YDÜ-UKÜ             19.00     YDÜ RA-25

 

2.Hafta

7 Mart                  UKÜ-LAÜ             18.00     UKÜ Arena

11 Mart                DAÜ-GAÜ            19.00     DAÜ Spor Salonu

10 Mart                RDÜ-YDÜ             19.00     Atatürk Spor Salonu

 

3.Hafta

14 Mart                RDÜ-DAÜ            19.00     Atatürk Spor Salonu

16 Mart                GAÜ-UKÜ            20.00     Ertuğrul Apakan S.S.

17 Mart                LAÜ-YDÜ              19.00     LAÜ Spor Salonu

 

4.Hafta:

21 Mart UKÜ-DAÜ            18.00     UKÜ Arena

23 Mart LAÜ-RDÜ             19.00     LAÜ Spor Salonu

24 Mart YDÜ-GAÜ            19.00     YDÜ RA-25

 

5.Hafta:

28 Mart RDÜ-UKÜ            19.00     Atatürk Spor Salonu

30 Mart GAÜ-LAÜ            20.00     Ertuğrul Apakan S.S.

31 Mart DAÜ-YDÜ            19.00     DAÜ Spor Salonu

 

Final Four Programı:

 

14 Nisan               Yarı final               Lig 2.-Lig 3.          17.30     Salon açıklanacak

14 Nisan               Yarı final               Lig1.-Lig4.            20.00     Salon açıklanacak

15 Nisan               Üçüncülük           Mağluplar            20.00     Salon açıklanacak

16 Nisan               Final                       Galipler                19.00     Salon açıklanacak

 

 

 

 

01/03/2022 13:14
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: unilig, basketbol
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.