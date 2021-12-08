ÜNİLİG’de ikinci hafta mücadelesi devam ediyor

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversite Sporları Federasyonu işbirliğinde organize ettiği ÜNİLİG heyecanı devam ediyor. Ligin ikinci hafta mücadelesinde Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Ligdeki ilk maçlarını kazanan iki ekip arasındaki mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf 77-49’luk skorla GAÜ oldu. GAÜ bu sonuçla ikide iki yaparken DAÜ ilk yenilgisini yaşadı.

18-8, 36-25, 52-41 ve 77-49’luk periyotlar sonunda galibiyete ulaşan GAÜ’de Emir Can Mercan kaydettiği 25 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu. DAÜ adın 13 sayı ile oynayan İsmail Aljoulani ise takımının en skorer ismi olarak maçı tamamladı.

Ligde haftanın kapanış karşılaşmasında 9 Aralık Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak maçta Yakın Doğu Üniversitesi ile Rauf Denktaş Üniversitesi karşı karşıya gelecek. Mücadele RA25 Spor Salonu’nda yer alacak.

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08/12/2021 20:09