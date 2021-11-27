ÜNİLİG’de ön eleme tamam, sıra heyecanın ilk devresine geldi

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversiteler Spor Federasyonu ile birlikte organize ettiği 2021-2022 sezonu ÜNİLİG ön eleme maçları tamamlandı. Organizasyonda bu akşam Lefke Avrupa Üniversitesi ile Girne Üniversitesi karşı karşıya geldi. LAÜ Spor Salonu’nda oynanan ve Kaan Yatrman, Koray Karahançer, Emin Yıldız üçlüsünün yönettiği karşılaşmayı 100-43’lük skorla kazanan LAÜ adını ÜNİLİG’e yazdırdı.

29 Kasım Pazartesi başlıyor

ÜNİLİG’de altı takımın katılacağı ana tablo mücadelesi 29 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Ön elemeden gelen Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi’nin yanında doğrudan katılım hakkı elde eden Rauf Denktaş Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi şampiyonluk için mücadele edecek. İlk hafta programının detayları KKTC Basketbol Federasyonu sosyal medya hesaplarından duyurulacak. İlk haftada yer alan maçlar şu şekilde:

29 Kasım Pazartesi

UKÜ – YDÜ

DAÜ – LAÜ

GAÜ- RDÜ

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27/11/2021 09:39