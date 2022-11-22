ÜNİLİG’e dünya markası sponsor

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından Üniversiteler Spor Federasyonu işbirliğinde düzenlenen ÜNİLİG, dünya markası bir ürün olan Danone sponsorluğunda faaliyetlerini sürdürecek. Konuyla ilgili isim sponsorluğu sözleşmesi bugün Eziç Restoran’da düzenlenen basın toplantısı ile imzalandı.

Sözleşmeye KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, Üniversiteler Spor Federasyonu Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı ve Metgin Ltd Kategori Yöneticisi Derin Yeşilada imza koydu. Atılan imzalarla birlikte ligin adın bundan böyle ‘Danone Ünilig’ olarak anılacak.

Mevlit: Metgin firması ile toplumsal faydada buluştuk

İmza töreninde bir konuşma yapan KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, üniversite adası olunduğu söylenmesine rağmen buralarda okuyan öğrenciler için hiçbir faaliyet yapılmadığını, ÜNİLİG’in bu anlamda bir mihenk taşı olduğunu söyledi.

Federasyon olarak sponsor seçerken sürdürülebilirlik, ortak payda ve günübirlik olunmamasına özel önem verdiklerini belirten Mevlit, bu toplumsal faydada buluştukları Metgin firmasının bu anlamda çok uygun bir sponsor olduğunu vurguladı.

Kınacı: Üniversiteler artık ülke sporunun lokomotifi konumuna geldi

Üniversiteler Spor Federasyonu Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı ise konuşmasında ÜNİLİG’in iki federasyonun birlikte düzenleyip başarılı olduğu bir organizasyon olduğunu dile getirerek, üniversitelerin ve basketbolun potansiyelinin ortada olduğunu söyledi.

Güzel bir sponsorluk anlaşması imzalandığını, böylesi ciddi bir firmanın sponsor olmasının yaptıkları işin doğruluğu konusunda kendilerini ümitlendirdiğini, artık üniversitelerin ülke sporunun lokomotifi konumuna geldiğini belirterek, yapacakları çok iş olduğunu vurguladı.

Yeşilada: Ülke sporunun bir parçası olmak bizim için çok değerli

Metgin Ltd Kategori Yöneticisi Derin Yeşilada, heyecanlı bir süreç yaşadıklarını ifade ederek, bu denli önemli bir spor etkinliğine sponsor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Aile olarak spor geçmişine sahip olduklarına işaret eden Yeşilada, ülke sporunun bir parçası olmanın ve gelişimine katkı koymanın kendileri için çok değerli olduğunu belirtti.

Tüzünkan: Uzun yıllar sürecek bir birlikteliğin ilk gününü yaşıyoruz

KKTC Basketbol Federasyonu ÜNİLİG Sorumlusu Ali Tüzünkan yaptığı konuşmada, ligin kuruluşundan bugüne gelinen aşamaları paylaşarak, maçlardaki coşku ve fair-play’in kendisinin en önem verdiği değerler olduğunu belirtti. “Bir elin nesi var, iki elin sesi var” diyerek bu yola tek başlarına çıkmadıklarını, Üniversiteler Spor Federasyonu ile devam ettirdikleri güzel işbirliğine şimdi de Metgin Ltd’in katıldığını belirten Tüzünkan, uzun yıllar sürecek bir birlikteliğin ilk günü olduğu inancını taşıdığını sözlerine ekledi.

Tüzel: Ön eleme maçında bile seyirci sayısı 900’ü bulmuştur

Üniversiteler Spor Federasyonu ÜNİLİG Sorumlusu Ziya Tüzel ise konuşmasında geçtiğimiz sezonun finallerinde salonların tamamen dolduğu, üniversite öğrencilerinin motivasyonunun arttığı ve sporseverlerin de uluslar arası maç izler gibi bir heyecan yaşadığını belirtti.

Bu yıl ön eleme maçlarının seyirci sayısının 900’ü bulduğuna işaret eden Tüzel, bu güzelliğe Metgin Ltd’in sponsorluğunun da eklendiğini vurguladı.

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22/11/2022 12:12