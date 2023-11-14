UNİLİG'e yeni düzenleme

KKTC Basketbol Federasyonu ve Üniversiteler Spor Federasyonu, Üniversiteler Ligi (UNİLİG) için ortak bir karar alarak yeni bir sezonun startını verdi. İki federasyon, bu önemli organizasyonun başarılı bir şekilde yönetilmesi için Unilig Koordinatörü olarak tecrübeli isim Cemal Kuyucu'yu görevlendirdi.

Geçtiğimiz sezon büyük bir ilgi ve heyecan yaratan Unilig, muazzam bir final serisiyle tamamlanmıştı. Bu yıl beklentiler yüksek; spor tutkunları, yeni sezonun da aynı heyecanı ve rekabeti getireceğini umut ediyor.

Unilig, sadece spor müsabakalarıyla değil, aynı zamanda üniversiteler arası dayanışma ve rekabetin bir yansıması olarak da önem taşıyor. Sporun birleştirici gücü altında, genç yeteneklerin keşfedilmesi ve geliştirilmesi için bir platform sağlıyor.

Yeni Unilig Koordinatörü Cemal Kuyucu, göreve hazır olduğunu belirterek, "Bu heyecan verici lige katkı sağlamak ve genç sporcularımızı desteklemek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi. Unilig, spor ve üniversiteler arasında köprü kurarak gençlerin hem sportif hem de akademik başarılarına katkıda bulunmaya devam ediyor.

Ayrıca, Unilig'in ülkede yaşayan yabancı öğrencilere ülke ile kaynaşmalarında önemli bir rol oynadığı vurgulanmaktadır. Bu platform, farklı kültürler arasında anlayış ve dostluğu teşvik ederek uluslararası öğrencilerin topluma daha fazla entegre olmalarına katkı sağlıyor