Ünimar Maraş GSK, Disiplin Kurulu’na Sevk Edildi

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18/03/2025

Ünimar Maraş GSK, Disiplin Kurulu’na Sevk Edildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Soruşturma Merci, 18 Mart 2025 tarihinde aldığı kararla, Ünimar Maraş GSK’yı Disiplin Kurulu’na sevk etti.

16 Mart 2025 tarihinde, AKSA 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu kapsamında Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda oynanan Ünimar Maraş GSK – Düzkaya KOSK karşılaşmasında, Ünimar Maraş GSK’nın sebep olduğu saha olayları nedeniyle kulüp hakkında işlem başlatıldı. KTFF Soruşturma Merci, olayların Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, konunun Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verdi.

Soruşturma süreci hakkında detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

KTFF Soruşturma Temsilcisi: Av. Arzu İzveren Numan

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TAGS: Ünimar Maraş GSK, Disiplin Kurulu’
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