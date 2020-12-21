Unite Cyprus Now: Acı ve kara bir gün

Unite Cyprus Now grubu, “Kıbrıs’ın birleşmesinin ve geçmişin yaralarını sarmanın, bugün her zamankinden daha acil olduğunu” belirtti.

Grup adına yapılan yazılı açıklamada, 21 Aralık 1963’ün “Kıbrıslıların diğer Kıbrıslılarla karşı karşıya geldiği acı ve kara bir gün” olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Bu ayrışmanın gerçek sebebinin geçmiş kuşakların ortak bir anlayış ve karşılıklı kabullenme geliştirememiş olmasından kaynaklandığını anlayabiliyoruz” denildi.

Genç kuşakların karşı tarafa şüphe ve nefretle büyüdüğü savunulan açıklamada, “Yaşadığımız onca trajediye karşın hala daha geçmişten ders almış değiliz. Kıbrıs bizim ortak yurdumuz. Bu ülkede tüm Kıbrıslıların birlikte yaşayacağı ve gelişeceği ortak bir kaderi paylaşıyoruz” denildi.

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21/12/2020 14:09