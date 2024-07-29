United Airlines'a ait yolcu uçağı, ''biyolojik tehlike'' nedeniyle Washington DC'ye iniş yaptı

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29/07/2024

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United Airlines'a ait yolcu uçağı, ''biyolojik tehlike'' nedeniyle Washington DC'ye iniş yaptı

ABD hava yolu şirketlerinden United Airlines'a ait yolcu uçağı, "biyolojik tehlike" nedeniyle Washington'daki Dulles Havalimanı'na iniş yaptı.

New York Post'un haberine göre, Houston George Bush Kıtalararası Havalimanı'ndan Boston'a giden UA2477 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağında, çok sayıda yolcunun rahatsızlanıp kusmaya başlaması üzerine " biyolojik bir tehlikenin" söz konusu olduğu tespit edildi.

Uçak, Washington'daki Dulles Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptı.

Uçaktaki 155 yolcunun ve 6 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu, tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulmadığı aktarılırken United Airlines, uçağın Dulles Havalimanı'nda "kapsamlı bir temizlikten" geçeceğini bildirdi.

29/07/2024 14:10
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TAGS: United Airlines; yolcu uçağı
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