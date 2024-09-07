“United by Pride-Gururla Birleştik” etkinliği 14 Eylül’de yapılacak

“United by Pride - Gururla Birleştik” etkinliği, 14 Eylül Cumartesi günü saat 18.00’de iki paralel onur yürüyüşü ile yapılacak.

Accept LGBT Cyprus, Afrika LGBTIQ+ Topluluğu Kıbrıs, LGBT Filipinas, Queer Collective CY ve Kuir Kıbrıs Derneği imzasıyla yapılan ortak açıklamada, yürüyüşlerden birinin Eleftheria Meydanı’ndan, diğerinin ise Kuğulu Park’tan başlayacağı kaydedildi.

Her iki yürüyüşün de saat 19.00’da ara bölgede birleşerek, “çeşitlilikte birliği” sembolize edeceği ifade edilen açıklamada, etkinliğin, sanatçıların ve performansçıların yer aldığı DJ setleri ve canlı performanslarla saat 23.00’e kadar devam edeceği belirtildi.

“Bu yılki etkinliğin, sadece bir çeşitlilik kutlaması olmanın ötesinde, hem yerel hem de bölgesel olarak artan zorluklara karşı önemli bir birlik ve direniş eylemi” olduğu kaydedilen açıklamada, etkinliğin, iş birliği, dayanışma ve eylem ihtiyacının aciliyetini vurguladığı ifade edildi.

Açıklamada, örgütlerin, “barış, yeniden birleşme ve LGBTQIA+ haklarının korunmasını” bir çağrı haline getirmek için ortak taahhütte birleştiği belirtildi.