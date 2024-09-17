“United for Peace” AB-UWC Gençlik Lider Forumu cumartesi günü başlıyor

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17/09/2024

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“United for Peace” AB-UWC Gençlik Lider Forumu cumartesi günü başlıyor

“United for Peace” AB-UWC Gençlik Liderlik Forumu cumartesi günü düzenleniyor. 

United World Colleges (UWC) tarafından yapılan açıklamaya göre 2 gün boyunca Ara Bölge’de yer alan Chateau Status'da yapılacak Forum, Küresel Gençlik Elçisi Kainat Riaz'ın saat 9.30’da yapacağı açılış konuşması ve genel oturum ile başlayacak.

UWC Avrupa Komisyonu iş birliğiyle düzenlenen Forum’a UWC öğrencileri, Kıbrıslı lise öğrencileri, eğitimciler ve her iki toplumdan diğer kilit paydaşlar dahil olmak üzere 14-18 yaş arası seçilmiş 200 kişi katılacak.

Forum programı, “barışın inşasında gençlik”, “değişim yaratmada eğitim” ve “barışın teşvik edilmesinde AB’nin rolü” olmak üzere 3 ana tema üzerinde odaklanacak.

17/09/2024 16:05
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TAGS: haber, kıbrıs
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