United kayıp: 2-0

Premier League'de West Ham United, sahasında Manchester United'ı 2-0 mağlup etti.

Ev sahibi West Ham, 44' Andriy Yarmolenko ve 84. dakikada Aaron Cresswell'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Bu sonucun ardından West Ham üçüncü galibiyetine ulaşırken, Ole Gunnar Solskjaer'in ikinci yenilgisini aldı.

23/09/2019 08:44