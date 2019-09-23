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United kayıp: 2-0

Premier League'de West Ham United, sahasında Manchester United'ı 2-0 mağlup etti.

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23/09/2019
manchester united, west ham, andriy yarmolenko, aaron cresswell, haber kıbrıs

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United kayıp: 2-0

Premier League'de West Ham United, sahasında Manchester United'ı 2-0 mağlup etti.

Ev sahibi West Ham, 44' Andriy Yarmolenko ve 84. dakikada Aaron Cresswell'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Bu sonucun ardından West Ham üçüncü galibiyetine ulaşırken, Ole Gunnar Solskjaer'in ikinci yenilgisini aldı.

23/09/2019 08:44

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