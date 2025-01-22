United Sports Cyprus’un ''Basketbol ile Genç Kızların Güçlendirilmesi'' inisiyatifinin tanıtımı yapılacak

United Sports Cyprus’un (USC) Fransız Büyükelçiliği’nin desteğiyle yürüttüğü, genç kızları spor aracılığıyla güçlendirmeyi amaçlayan “Basketbol ile Genç Kızların Güçlendirilmesi” adlı inisiyatifin tanıtımı cumartesi günü yapılacak.

Tanıtım etkinliği, günü saat 10.30'da Lefkoşa’da Ledra Palas Hotel'in açık hava basketbol sahasında yer alacak.

United Sports Cyprus’dan verilen bilgiye göre etkinliğe, Fransa Kıbrıs Büyükelçisi Clélia Chevrier Kolačko katılacak ve Fransız Büyükelçiliği tarafından desteklenen projeye dair açıklamalarda bulunacak.

Açıklamaya göre, Kıbrıs’ta farklı topluluklardan 5-8 yaş arasındaki kızlar için haftalık basketbol eğitimleri sunmayı amaçlayan inisiyatifi, toplumlar arası anlayış ve işbirliğini teşvik etmeyi, takım çalışması ve liderlik becerilerinin geliştirilmeyi ve basketbola ve genel olarak spora ilgi oluşturmayı hedefliyor.

(AN/ÖZ)