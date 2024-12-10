UnitedHealthcare CEO'su Thompson'ı öldürmekle suçlanan Mangione yakalandı

ABD'nin önde gelen sağlık sigorta şirketi UnitedHealthcare'in Üst Yöneticisi (CEO) Brian Thompson'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Luigi Mangione'nin cinayetle yargılanacağı bildirildi.

ABD merkezli bir sigorta şirketi olan UnitedHealthcare'in 50 yaşındaki CEO'su Brian Thompson, geçen hafta çarşamba sabahı New York'taki Hilton Oteli'nin önünde sırtından vurularak öldürülmüştü.

Minneapolis şehrinde ailesiyle yaşayan Thompson, UnitedHealthcare'ın yatırımcı toplantısına katılmak için New York'taydı.

26 yaşındaki Luigi Mangione, Pazartesi günü New York'un yaklaşık 450 km batısında bulunan bir McDonald's şubesinde bir müşteri tarafından tanındıktan sonra gözaltına alındı.

Mangione, UnitedHealthcare CEO'su Thompson'ı öldürmekle suçlanıyor.

Maryland eyaletinin tanınmış bir ailesinden gelen ve iyi bir üniversite mezunu olan Mangione'nin üzerinde bir silah ve polise göre cinayeti neden işlediğini anlatan içerdiği el yazısıyla yazılmış bir belge bulundu.

Polis, Thompson'ın planlı bir saldırının kurbanı olduğunu söyledi.

Mangione, Pennsylvania'daki bir hapishaneye yerleştirildi, kefaletle serbest bırakılması talebi reddedildi.

-NYPD arama operasyonu başlatılmıştı

New York Polis Teşkilatı (NYPD) başdedektifi Joseph Kenny de Mangione'nin restoran çalışanı tarafından ihbar edildiği ve üzerinden "hayalet silah" denilen 3D yazıcı ile yapılmış bir silah, susturucu ve sağlık sigorta şirketine yazılmış 3 sayfalık bir metin çıktığı bilgisini paylaşmıştı.

Kenny, ele geçirilen yeni kanıtlar üzerinden soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının saldırıyı "tek başına planladığına inandıklarını" ve New York'a getirildikten sonra hakkındaki suçlamaların açıklanacağını kaydetmişti.

-Sigorta sektörünü mü hedef aldı?

Yetkililere göre Mangione'nin üzerinde bulunan üç sayfalık el yazısı belge, "kurumsal Amerika'ya karşı düşmanlık" taşıdığını gösteriyor.

Soruşturmayı yürütenler, cinayet mahallinde bulunan mermi kovanlarının üzerinde "reddet", "savun" ve "azlet" ifadelerinin yazılı olduğunu belirtti.

Yetkililer, bunun ABD'nin karışık sağlık sistemindeki sigorta şirketlerinin hasta ödemelerini reddetmek için kullandığı taktikleri tanımlayan politikalara atıfta bulunabileceğini düşünüyor.

New York Polis Komiseri Jessica Tisch, şüpheliden ele geçirilen silah ve susturucunun "Brian Thompson cinayetinde kullanılan silahla uyumlu" olduğunu söyledi.