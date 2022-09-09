Universalbank’ta Hedef İlk 10

Universalbank’ın güçlü hissedarları olan Dr. Şemsi Kazım Erkman ailesi ve kuvvetlendirilmiş kadrosu ile yeni atılımlara hazırlanıyor hedef ilk 10!

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09/09/2022

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Universalbank’ta Hedef İlk 10

Bankada uzun yıllar Genel Müdürlük pozisyonda yer alan Mustafa Mertekçi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi. 

Universal Bank’ın yeni Genel Müdürü ise Türkiye’nin önemli bankalarında çeşitli görevler alan, Ziraat Bankası’nın KKTC Ülke  Müdürü olarak görev yapan Yücel Gök getirildi. 

KUVVETLENDİRİLMİŞ  KADROSUYLA HEDEF İLK 10!
Yeni bir kadro yapılanması  ile  önemli bir adım atan Universalbank , KKTC’de bankacılık sektöründe ilk 10 banka arasında yer almayı hedefliyor.

09/09/2022 14:27
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TAGS: Universalbank
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