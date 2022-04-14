Üniversite öğrencilerine Birkan Uzun bursu

“7 Kıta 7 Zirve” hedefiyle dünyanın 5 kıtasının en yüksek noktalarına tırmanan ancak Amerika’da geçirdiği talihsiz kaza sonucu hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk Birkan Uzun anısına üniversite öğrencilerine 2022-2023 Akademik Yılı’ndan itibaren burs verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı himayelerinde Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF), Türk Maarif Koleji Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı (TMK Vakfı), Lefkoşa Başkent Lions Kulübü ve gönüllü bir vatandaşın katkısıyla KKTC liselerinden mezun olup üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilere verilecek bursla ilgili yarın basın toplantısı yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda saat 11.00’de başlayacak toplantıya Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da katılacak.

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14/04/2022 18:12