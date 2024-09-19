Üniversite öğrencisi beş tanık dinlendi

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19/09/2024

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Üniversite öğrencisi beş tanık dinlendi

 

 

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz ve okulun uluslararası ofis sorumlusu Amir Shakerifard, devam eden ilk tahkikat duruşması için bugün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Geçen gün iki tanığın dinlendiği ilk tahkikat duruşmasında, iddia makamı bugün mahkemeye öğrenci acentesinde adı geçen üniversite öğrencisi beş tanık daha dinletti. Bugünkü duruşmayla birlikte tanık sayısı yediye yükseldi.

Mahkeme, duruşmanın tanıkların dinlenmesine devam etmek üzere 24 Eylül 2024 Salı gününe ertelenmesine emir verdi.

- 130 davadan itham edilmişlerdi

 130 davadan itham edilen sanıklar aleyhinde “Sahtekarlıkla Para Temini”, “Dolandırıcılık”, “Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme”, “Hesaplarda Hile ve Sahtekarlık Yapma”, “Suç Geliri Aklama”, “Sahte Banka Ödeme Emrini Tahrik”, “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçlamaları bulunuyor.

-İddia makamı bugün beş tanık daha dinletti

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Süleymanoğlu Uğur huzurunda görüşülen duruşmada, Başsavcılık adına Savcı Damla Güçlü, sanık avukatları Doğa Zeki ile Talat Tanca ve Asiye Yetkiner hazır bulundu.

İddia makamının bugünkü ilk tanığı olan B.D.Ç, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Diş Hekimliği Bölümü öğrencisi olduğunu belirtti.

Üç yıl önce okula yüz yüze görüşerek kayıt olduğunu, kayıt yaptırırken hiçbir öğrenci acentesinden yararlanmadığını ve şu anda son sınıf öğrencisi olduğunu ifade eden tanık B.D.Ç., adı geçen öğrenci acentesini ilk defa duyduğunu söyledi.

İkinci tanık D.B., Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Diş Hekimliği Bölümü öğrencisi olduğunu belirtti.

2022’de okula başvurduğunu, 2023’ten bu yana okula devam ettiğini kaydeden tanık D.B., “Okula ne şekilde kayıt oldunuz?” sorusu üzerine 2022’de okula ilk başvurusunu online yaptığını ve 2023’ten beri okula devam ettiğini belirtti.

Herhangi bir acenteden yardım almadığını ve bireysel başvuru yaptığını belirten tanık D.B., okulun kendi sitesinden başvuru yaptığını ifade etti.

Söz alan sanık avukatlarından Doğa Zeki’nin “Hangi Platform üzerinden başvuru yaptınız? sorusu üzerine tanık D.B., KSTU’nun kendi sitesinden online olarak başvuru yaptığını belirtti.

Avukat Zeki, okulun hiçbir zaman online başvuru platformu olmadığını iddia etti, Tanık D.B., ise başvurusunu online yaptığını ve iki hafta sonra onay mektubunun geldiğini belirtti.

Tanık D.B., onay mektubunun KSTU’da okuyan arkadaşları aracılığıyla Whatsapp üzerinden kendisine geldiğini ifade etti.

Üçüncü Tanık B.Ş., Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Diş Hekimliği Bölümü 5’inci sınıf öğrencisi olduğunu belirtti.

Tanık B.Ş, bir arkadaşının vasıtası ve tavsiyesi üzerine 2021 Eylül ayında KSTU’nun web sitesi üzerinden kayıt olduğunu ve kaydı yaparken herhangi bir öğrenci acentesinden yardım almadığını dile getirdi.

Sanık avukatlarından Doğa Zeki’nin “Online başvurudan sonra herhangi bir bildirim nereden ve kimden geldi?” sorusu üzerine Tanık B.Ş, “Serdal Hoca ve mail üzerinden geldi.” dedi.

Sanık avukatlarından Asiye Yetkiner ise “2021 Eylül ayında kayıt yaptığınızı ve 5’inci sınıf olduğunuzu dile getirdiniz? Nasıl 5’inci sınıf olduğunuzu izah eder misiniz?” sorusu üzerine tanık B.Ş, yatay geçiş başvusu yaptığını ve 2021’de 2’inci sınıftan başladığını söyledi.

Dördüncü tanık M.Y. ise, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Diş Hekimliği Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi olduğunu aktardı.

Tanık M.Y, “Okula online başvuru yaptım, onaylanınca evraklarımla okula gelip kendim kayıt oldum. Öğrenci acentesinden yardım almadım. Söz konusu acente ismini ilk defa duyuyorum.” diye konuştu.

Beşinci tanık R.A.I. da, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Diş Hekimliği Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi olduğunu aktardı.

Okula online başvuru yaptığını ifade eden tanık R.A.I., herhangi bir öğrenci acentesinden yardım almadığını söyledi.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Süleymanoğlu Uğur, duruşmanın 24 Eylül Salı gününe ertelenmesine emir verdi.

-Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılama süreci devam ediyor

Öte yandan, KSTU soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz'ün asistanı  Berk Özbek ile olan başka davasından dolayı, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanma süreci devam ediyor.

19/09/2024 14:05
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HK KIBRIS

Genç İş İnsanları Derneği: Çalışanların alım gücünü artırmanın tek yolu asgari ücret artışı değil

HK KIBRIS

Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği, asgari ücretin yüzde 19.19 artırılmasının, çalışanlar için bir kazanım gibi görünse de, birçok olumsuz sonuç doğurabileceği uyarısında bulunarak, "Çalışanların alım gücünü artırmanın tek yolu asgari ücret artışı değil; devletin de özellikle gaz, akaryakıt ve harçlarda indirime giderek üzerindeki yükü azaltması gerekmektedir" dedi. Dernek Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, asgari ücret artışının işsizliği tetikleyebileceği, ekonominin güneye kaymasını hızlandıracağı öngörüsünde bulunularak, müşteri kaybına uğrayan iş yerlerinin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı ve devletin topladığı vergilerin düşeceği savunuldu. Çalışanların alım gücünü artırmanın tek yolunun asgari ücret artışı olmadığı belirtilen açıklamada, devletin gaz, akaryakıt ve harçlarda indirime giderek üzerindeki yükü azaltması; mali disipline önem vermesi ve toplanan vergileri amacına uygun şekilde kullanması gerektiği vurgulandı. Asgari ücretin belirgin şekilde artırılmasının, işverenlerin maliyetlerini yükselttiği kaydedilen açıklamada, “GSMH’nin yüzde 48’sını oluşturan emek yoğun , turizm ve eğitim sektörlerinin, döviz bazında asgari ücretin bu denli artmasıyla birlikte, mukayeseli avantajı ortadan kaldıracaktır. Buradaki kayıplardan direkt olarak ülke ekonomisinin hızla daralmasına sebep olacaktır. Bu durum, işletmelerin daha az işçi istihdam etmesine ya da bazı işletmelerin tamamen kapanmasına yol açabilecektir. Sonuç olarak, asgari ücretteki bu artış, kısa vadede çalışanların maaşlarını artırsa da, orta vadede işsizlik oranının artmasına neden olabilecektir. Ekonomimizin dar yapısını düşündüğümüzde, bu risk daha da büyüktür” dedi. Son yıllarda yaşanan fiyat farklılıkları nedeniyle, vatandaşların alışverişlerini Güney Kıbrıs’ta yapma eğiliminin "ciddi şekilde" arttığı kaydedilen açıklamada, “Asgari ücretin bu kadar yüksek bir oranda artırılması, Kuzey’deki maliyetlerin daha da yükselmesine ve Güney Kıbrıs ile olan fiyat farkının daha da artmasına yol açacaktır. Bu durum, halkın alışverişini Güney’den yapmaya artarak devam etmesine, Kuzey’deki işletmelerin müşteri kaybına uğramasına ve hatta kapanmasına neden olabilecektir. Bununla birlikte devletin topladığı vergiler dramatik olarak düşecektir” ifadeleri yer aldı. İşverenlerin ve çalışanların ortak bir çözüm için elini taşın altına koyması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Asgari ücretteki artış daha makul bir seviyede tutulmalı ve ekonomik dengeler göz önünde bulundurulmalıdır" denildi. Açıklamada, hükümete de seslenilerek, "Alınan vergilerin bütçe açığını kapattığı, verimlilik ve ekonomik faydadan uzak kullanıldığı sürece, tüm bu yükü özel sektördeki tüm çalışan ve işverenlere yüklediğinin bilincinde olmalıdır. Piyasa maliyetlerini düşürecek adımlar atılması, sadece işverenlerin değil, aynı zamanda tüm halkın faydasına olacaktır” ifadelerine yer verildi.
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