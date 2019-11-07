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Üniversite Öğrencisi Uyuşturucudan Tutuklandı

Hamitköy’de ikametgâhında yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan zanlı Uduakabasi Emmanuel Onwıoduakit tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

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07/11/2019
HK

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Üniversite Öğrencisi Uyuşturucudan Tutuklandı

Hamitköy’de ikametgâhında yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan zanlı Uduakabasi Emmanuel Onwıoduakit tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı. Polis, 6.11.2019 tarihinde Narkotik ekibi tarafından Hamitköy’de sakin zanlı Uduakabasi Emmanuel Onwıoduakit’in ikametgâhında yapılan aramada naylon paketlerde üç gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ancak teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini ayrıca yasal statüsünün araştırılacağını söyleyerek, bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, üniversite öğrencisi olduğunu söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.  (Kamalı Haber)

07/11/2019 16:24
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TAGS: Hamitköy, haber, kıbrıs, Emmanuel Onwıoduakit
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