Üniversite öğrencisini öldüren 20 kişi idam edilecek

Bangladeş'te 2019'da bir üniversite öğrencisini sosyal medya paylaşımları nedeniyle döverek öldüren 20 kişi idama çarptırıldı.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da mahkeme, 2019'da Abrar Fahad isimli üniversite öğrencisini döverek öldürmekle suçlanan 20 kişiye idam cezası verdi.

Cinayetle yargılanan zanlılardan 5'i de müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Üniversite ikinci sınıf öğrencisi Fahad, 7 Ekim 2019'da Hindistan ile Bangladeş arasında imzalanan anlaşma konusunda hükümeti ve Başbakan Şeyh Hasina'yı eleştiren sosyal medya paylaşımları yaptı.

Paylaşımlarının ardından, İktidardaki Awami Birliğinin öğrenci kanadı Bangladeş Chhatra Birliğine (BCL) üye olduğu iddia edilen öğrenciler tarafından dövülerek öldürüldü.

Otopsi raporunda, kütük ve sopalarla dövülen Fahad’ın iç kanama nedeniyle öldüğü açıklandı.

Fahad'ın öldürülmesi üzerine ülke çapında protestolar düzenlendi.

Olayla ilgili soruşturma açılması talimatını veren Başbakan Hasina, Fahad'ın ailesine adalet sözü verdi.

13 Kasım 2019'da Dakka'da mahkeme, 25 BCL lideri ve üyesinin saldırıda rol aldığına dair polis raporunun ardından, yargı sürecini başlatmıştı.

Bu habere tepkiniz:



08/12/2021 10:42