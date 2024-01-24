Üniversite öğrencisinin şakası yüzünden savaş jetleri havalandı

Temmuz 2022'de yaşanan olayda o dönem 18 yaşındaki genç, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Gatwick Havalimanı'nda İspanya uçağına binmeden önce Snapchat'teki arkadaş grubuna bir mesaj attı. Aditya Verma, mesajında fotoğrafını paylaşıp "Uçağı patlatmaya giderken (Taliban'ın bir üyesiyim)" ifadelerini kullandı.

Mesaj, havalimanının kablosuz internet ağında uyarıya neden olunca, İngiltere istihbarat servisleri de durumu İspanya'ya bildirdi. Ancak Balear Adaları'nın bir parçası olan Minorka'ya giden uçak halihazırda havalanmıştı.

Bunun üzerine İspanya alarma geçerek yolcu uçağına eşlik etmesi için iki F-18 kaldırdı. Seferin sonunda yolcu uçağı Minorka'daki havalimanında detaylı aramadan geçirildi, Verma da gözaltına alındı. İki gün karakolda tutulan genç, daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Verma, ülkesine döndüğünde iç istihbarat teşkilatı MI5 ve dış istihbarat ajansı MI6 görevlileri tarafından da sorguya çekildi.

İngiltere'deki Bath Üniversitesi'nde ekonomi bölümünde okuyan Verma duruşmada, mesajı birlikte seyahat ettiği arkadaşlarına şaka niyetiyle gönderdiğini söyledi.

Üniversite öğrencisi, İspanya ordusuna ait jetleri gördüğündeyse uçakların Rusya - Ukrayna savaşıyla ilgili bir tatbikatta görev yaptığını düşündüğünü belirtti.

Verma'nın avukatlarıysa İngiliz istihbarat servislerinin öğrencinin özel mesajlarına erişerek haklarını ihlal ettiğini savundu.

Duruşmada, Verma'nın telefonunda öğrencinin Taliban'la ya da başka bir radikal İslamcı örgütle bağlantılı olduğuna yönelik delil tespit edilemediği bildirildi.

BBC, Verma'nın terör örgütü üyeliğiyle suçlanmadığını veya hakkında hapis istenmediğini aktardı. Kamu düzenini bozmaktan suçlu bulunması halindeyse 22 bin 500 euroya kadar para cezasına çarptırılabilir. Ayrıca İspanya Savunma Bakanlığı da jetlerin uçuş masraflarını karşılaması için Verma'dan 95 bin euro ödemesini istiyor.