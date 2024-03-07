Üniversite olmayan 39 kurum ön kayıtla öğrenci alıyor

ÖZEL HABER

Sahte ön izin hazırlayarak, bir kişiden 10 Bin Euro alan Pakistanlı Zeeshan Shahzad Ali, büyük bir suç şebekesinin parçası çıktı. Cyprus Massachuttes Centre of Innovation isimli “eğitim kurumuna” sahtecilikle öğrenci belgesi düzenleyen Shahzad Ali, büyük bir soygun alanının da deşifre olmasını sağladı.

Ülkemizde bulunan üniversitelerin dışında hizmet veren ve lise sonrası 2 yıllık eğitimlerle sertifika dağıtan eğitim kurumlarına son bir yılda yılda ön kayıtla 10 bin öğrenci alırken, 6 bin öğrencinin şu anda nerede olduğu bilinmiyor.

Pakistanlı Zeeshan Shahzad Ali, kendisi gibi yabancı uyruklu kişilerin çalışma hayatında kalabilmesi adına, ücret alarak sahte belge üretmekle suçlanıyor.

Üniversite değiller…

Bu yolla, bir çok kişi, üniversite olmayan, YÖDAK tarafından denetlenmeyen, tamamen KKTC Milli Eğitim Bakanlığı izni ve denetimine tabi toplam 39 kurumun bu yolla öğrenci kaydı yaptığı öğrenildi.

YÖDAK, tamamı 2 yıllık eğitim veren bu kurumları denetleme yetkisine sahip değil. Muhaceret kurumları ise, ülkedeki tüm kaçak yolla girişlerin bu yöntemle yasal hale getirildiğini belirterek, kurumların kapatılmasını ya da ciddi şekilde denetlenmesini talep ediyor.

10 bin kayıt var, 4 bin öğrenci aktif

Cyprus Massachuttes Centre of Innovation isimli okul üzerinden düzenlenen sahte belgelerin mahkemeye yansımasını ardından bu alandaki sistem de tartışılmaya başlandı.

Ülkemizde 39 adete ulaşan bu kurumlar üniversite değil. Düzenledikleri sertifika programı ile, çeşitli meslek gruplarına eleman yetiştiriyorlar. Haber Kıbrıs’ın YÖDAK ve muhaceret çevrelerinden derlediği bilgilere göre, 20023- 2024 eğitim döneminde üniversite olmayan bu kurumlara toplam 10 bin ön kayıt yapılırken, aktif öğrenci sayısı şu anda 4 bin civarında. 6 bin kişinin ise nerede olduğu bilinmiyor.

Üniversitelere kayıtlar sınav gerektirirken, bu kurumlara kayıt olmak çok kolay. Sistemdeki boşluktan yararlanan sahteciler ise bu yolla, çalışma izni çıkarmadan, işçileri bu okullara kaydederek, zaman zaman da sahte belge düzenleyerek büyük paralar kazanıyorlar.

Mahkeme araştırma istedi

Olayın mahkemeye yansımasının ardından, Yargıç Jale Ergüden, Cyprus Massachuttes Centre of Innovation hakkında soruşturma açılmasına, kararın YÖDAK ile Milli Eğitim Bakanlığına tebliğ edilmesine ve soruşturma sonucunun mahkemeye sunulmasına emir verdi.

YÖDAK, denetim yetkisinin eğitim bakanlığında olduğunu ve benzer kurumların da uzman ekiplerce düzenli olarak denetlenmesi gerektiğini vurgulamıştı.