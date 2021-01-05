Üniversite rektörleri ile değerlendirme toplantısı yapılacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, yükseköğrenimde bahar döneminin planlanmasına yönelik, üniversite rektörleri ile değerlendirme toplantısı yapacak.

Toplantı, yarın saat 10.30’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, toplantıya Başbakan Ersan Saner ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da katılacak.

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05/01/2021 13:22