Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu ev sahipliğinde düzenlenen KKTC Üniversite Sporları Federasyonu’nun 23. Üniversite Spor Oyunları Bilardo Turnuvası yapıldı.

Number Eight Bilardo Salonu’nda yapılan karşılaşmalar sonunda dereceye giren takımlar belirlendi. KKTC Üniversite Sporları Federasyonu’nun 23. Üniversite Spor Oyunları kapsamında organize edilen Bilardo Turnuvası'nda Doğu Akdeniz Üniversitesi birinci, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ikinci, Yakın Doğu Üniversitesi ise üçüncü oldu. Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu, 23. Üniversite Spor Oyunları kapsamında bilardo sporuna yer veren KKTC Üniversite Sporları Federasyonu’na teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen KKTC Üniversite Sporları Federasyonu’nun 23. Üniversite Spor Oyunları Bilardo Turnuvası'nda sıralama şöyle oluştu: