Üniversite Sporları Federasyonu genel kurula gidiyor

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23/08/2021

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Üniversite Sporları Federasyonu genel kurula gidiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversite Sporları Federasyonu Seçimli Olağan Genel Kurulu 1 Eylül 2021 Çarşamba  günü saat 18.00 de KKTCUSF  idari binasında gerçekleşecek.

Yapılan açıklamaya göre KKTCUSF Başkan adaylarının gerekli evrakları ile birlikte 30 Ağustos 2021 Pazartesi  günü saat 17.00’a kadar federasyon sekreterliğine yazılı  başvuru yapmaları gerekecek.

2021 yılı Olağan Seçimli Genel Kurulu Federasyon tüzüğündeki  üyelik şartlarını yerine getirmiş olan  14 Üniversitenin katılımı  ile gerçekleşecek.

Olağan Seçimli Genel Kurul  Gündem

1. Divan Oluşumu

2. 2020-2021 Mali ve Faliyet raporunun sunumu

3. Tüzük değişikliği hakkında genel kurul üyelerini  bilgilendirme

4. Mali ve Faliyet raporun onaya sunulması

5. Tüzük değişikliğinin onaya sunulması 

6. Başkan adaylarının genel kurula hitabı

7. Başkanlık seçimi

8. Dilek ve Temenniler

 

23/08/2021 15:31
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TAGS: Üniversite Sporları, haber, kktc
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