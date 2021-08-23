Üniversite Sporları Federasyonu genel kurula gidiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversite Sporları Federasyonu Seçimli Olağan Genel Kurulu 1 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 18.00 de KKTCUSF idari binasında gerçekleşecek.

Yapılan açıklamaya göre KKTCUSF Başkan adaylarının gerekli evrakları ile birlikte 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar federasyon sekreterliğine yazılı başvuru yapmaları gerekecek.

2021 yılı Olağan Seçimli Genel Kurulu Federasyon tüzüğündeki üyelik şartlarını yerine getirmiş olan 14 Üniversitenin katılımı ile gerçekleşecek.

Olağan Seçimli Genel Kurul Gündem

1. Divan Oluşumu

2. 2020-2021 Mali ve Faliyet raporunun sunumu

3. Tüzük değişikliği hakkında genel kurul üyelerini bilgilendirme

4. Mali ve Faliyet raporun onaya sunulması

5. Tüzük değişikliğinin onaya sunulması

6. Başkan adaylarının genel kurula hitabı

7. Başkanlık seçimi

8. Dilek ve Temenniler

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23/08/2021 15:31