Üniversite, turizm ve otelcilik alanlarına ağırlık verecek

Güney Kıbrıs’ta, “Trodos ağı” ile “Akdeniz” isimli eğitim kurumunun "Trodos Üniversitesi" kurulmasıyla ilgili çabasının son aşamada bulunduğu haber verildi.

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10/08/2023

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Üniversite, turizm ve otelcilik alanlarına ağırlık verecek

Güney Kıbrıs’ta, “Trodos ağı” ile “Akdeniz” isimli eğitim kurumunun "Trodos Üniversitesi" kurulmasıyla ilgili çabasının son aşamada bulunduğu haber verildi.

Üniversitenin kâr amacı gütmeyen bir niteliğe sahip olacağını, aynı zamanda turizm ve otelcilikle ilgili çalışma alanlarına ağırlık vereceğini yazan Alithia gazetesi, “Trodos ağı” Başkanı ve Platres Muhtarı Panayotis Papadopulos’un yaptığı açıklamada, Eğitim Bakanı Athina Mihailidu’nun konuyu Bakanlar Kurulu'nda ileriye götürmek için, ekonomik uygulanabilirlik çalışması talep ettiğini söyledi.

Haberde, stratejik planın Pedula, Galata, Kiperunda, Yukarı ve Aşağı Platres aynı zamanda Moniati’ye dört üniversite yerleşkesi kurulmasını öngördüğü belirtildi.

10/08/2023 12:59
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TAGS: Güney kıbrıs, trodos üniversitesi
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