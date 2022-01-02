Üniversite verileri bilgisayar hatası nedeniyle kayboldu

Japonya dünyada en fazla süper bilgisayar kullanan ülkeler içerisinde yer alıyor. Bu ülkenin önemli eğitim kurumları içerisinde yer alan Kyoto Üniversitesi teknoloji alanında ön planda. Üniversite tarafından yayınlanan resmi bildiriye göre süper bilgisayar sistemi öğrencilere ait bilgileri kaybetti.

Kyoto Üniversitesi tarafından yapılan açıklamalara göre yaklaşık olarak 77 TB boyutunda dosya kayboldu. Üniversite yönetimi bunun ABD’li teknoloji devi bir süper bilgisayar üreticisi nedeniyle yaşandığını ifade etti. 3 Aralık tarihinden itibaren kaydedilen dosyalar aniden ortadan kalktı.

Bu tür bilgisayarlarda genel olarak yedekleme programları gerçekleştirilir. Dosyaların yedeklenmesi ile birlikte süper bilgisayar içerisinde daha fazla alan yaratılabiliyor. Ayrıca yedekleme programı ile birlikte siber güvenlik daha üst seviyelere çıkıyor. Fakat bu seferki çalışma daha çok problem yarattı. Konuyla ilgili Lustre dosya sisteminde yaşanan bir teknik arıza açıklaması yapıldı.

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02/01/2022 14:21