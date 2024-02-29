Üniversitede vurgunun rakamları ortaya çıktı

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde vurgunun boyutları ortaya çıktı.

"Sahte belge düzenleme, Sahte belgeyi tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para Temini" suçlamaları ile tutuklanan zanlılar Amir Shakerifard, Serdal Gündüz, Kemal Dürüst ve Şenol Kovancı bugün Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkartıldı

Soruşturmayı yürüten polis memuru mahkemede yaptığı açıklamada zanlıların, üniversiteden sahtekarlıkla 2 milyon 129 bin TL, 111 bin 986 sterlin, 156 bin 346 Euro, 453 bin 476 dolar temin etmekle bağları olduğu belirtti.

Polis bugüne kadar 157 ifade temin edildiği, bir bilgisayar, 8 laptop, iki ajanda ve birçok fatura ile üniversitenin kamera kayıtlarının incelendiğini kaydetti.

Zanlılar 5 gün daha poliste tutuklu kalacak