Üniversiteden atılanlara af tasarısı Meclis Genel Kurulu'ndan oybirliğiyle geçti

Meclis Genel Kurulu'nda Başbakanlığın, yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilenlerin öğrenimlerine devam edebilmesini düzenleyen yasa tasarısı sunuldu. Tasarı, oybirliğiyle kabul edildi.

Bunun üzerine söz alan UBP Milletvekili Özdemir Berova, afla ilgili tasarıya olumlu oy vereceklerini söyledi. Berova, bakanlıktan AÖA ile ilgili ek düzenleme beklediklerini belirtti.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit konuyla ilgili söz aldı. Özyiğit, AÖA ile ilgili bir düzenleme yapacaklarını kaydetti.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi üyesi, CTP Milletvekili Salahi Şahiner yerine CTP Milletvekilki Fazilet Özdenefe’nin görevlendirilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Karar oy birliğiyle kabul edildi.

Bilgiye sunuşlarda vekillerin yurt dışı ziyaretlerine YDP Genel Başkanı Arıklı’dan eleştiri geldi. Arıklı, yerinden söz alarak, ziyaretlerle ilgili masrafları eleştirdi.

ÖZERSAY

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bu eleştiri üzerine söz aldı. Özersay, “Kısıtlamaya gidilmesi gerekli ve ihtiyaç ama bazı konularda fırsat söz konusu. Biz bu ziyarette yarar gördüğümüzü söyledik. Birleşmiş Milletler’de yerel yönetim düzeyinde Kıbrıslı Türklerin görev aldığı realitedir. Bu bağlantıların kurulması önemli” dedi.