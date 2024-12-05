Girne Belediyesi, Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü, Kıbrıs Araştırmaları Merkezi ile Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği iş birliğinde Üniversiteler Arası Ali Nesim Kısa Öykü Yarışması düzenleniyor.

Yapılan açıklamaya göre, yarışmayla genç yazarları keşfetmek, onların edebiyat dünyasına adım atmalarını sağlamak, ve Kıbrıs Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Ali Nesim’in edebi mirasını yaşatmak hedefleniyor.

En fazla üç kısa öykü ile başvurulabilecek yarışmanın, KKTC’deki tüm üniversite öğrencilerinin katılımına açık olduğu ve konu sınırlaması bulunmadığı belirtilen açıklamada, gönderilecek öykülerin, “Times New Roman, 12 punto, tek aralık ve maksimum 5 A4 sayfası uzunluğunda” hazırlanması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, yarışmacıların başvuru sürecinde kendilerine bir rumuz belirlemesi ve kimlik bilgilerini içermeyen öykü nüshalarıyla birlikte belirlenen kurallara uygun bir başvuru dosyası hazırlamaları gerektiği ifade edildi.

-Son başvuru tarihi 14 Ocak

Başvuruların, 14 Ocak 2025 tarihine kadar, Girne Belediyesi Kültür-Sanat Bölümü ve Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine elden teslim edilmesi gerekiyor.

Seçici kurulunda, Prof. Dr. Şevket Öznur, Prof. Dr. Mustafa Yeniasır, Prof. Dr. Burak Gökbulut, Doç. Dr. Tayfun Nesimoğlu, Dr. Tülay Kaya Tekman, Mehmet Kansu, Eralp Adanır ve Aysun Çelik’in bulunduğu yarışmada dereceye giren eserler 10 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak.

Ödüller 14 Şubat 2025'de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Yarışmada toplam 15 bin TL para ödülü ve plaket verilecek.

Detaylı bilgi ve sorular 0542 862 14 47 ve 0533 870 80 33 numaralı telefonlardan elde edilebilir.