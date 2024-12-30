Girne Belediyesi, Yakın Doğu Üniversitesi (Türkçe Öğretmenliği Bölümü ve Kıbrıs Araştırmaları Merkezi), Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği iş birliğinde Üniversiteler Arası Ali Nesim Kısa Öykü Yarışması düzenleniyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Ali Nesim’in anısını yaşatmak ve üniversite öğrencilerini yazarlığa teşvik etmek amacıyla düzenlenecek yarışma, genç yazarları keşfetmeyi, onların edebiyat dünyasına adım atmalarını sağlamayı ve Kıbrıs Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Ali Nesim’in edebi mirasını yaşatmayı hedefliyor.

KKTC’deki tüm üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmada konu sınırlaması bulunmuyor, katılımcılara yaratıcılıklarını sergileme şansı sunuyor.

Yarışmaya katılım şartları şöyle:

“Yarışmacılar en fazla üç kısa öykü ile başvurabilecek. Gönderilecek öyküler, belirlenen formatta hazırlanmalı: Times New Roman, 12 punto, tek aralık ve maksimum 5 A4 sayfası uzunluğunda. Başvuru sürecinde yarışmacıların kendilerine bir rumuz belirlemesi ve kimlik bilgilerini içermeyen öykü nüshalarıyla birlikte belirlenen kurallara uygun bir başvuru dosyası hazırlamaları gerekiyor.”

Başvurular, 14 Ocak tarihine kadar elden teslim edilecek başvuru adresleri arasında Girne Belediyesi Kültür-Sanat Bölümü ve Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bulunuyor.

Seçici kurulda, Prof. Dr. Şevket Öznur, Prof. Dr. Mustafa Yeniasır, Prof. Dr. Burak Gökbulut, Doç. Dr. Tayfun Nesimoğlu, Dr. Tülay Kaya Tekman, Mehmet Kansu, Eralp Adanır ve Aysun Çelik yer alıyor.

Dereceye giren eserler 10 Şubat tarihinde açıklanacak, ödüller ise 14 Şubat tarihinde düzenlenecek bir törenle sahiplerini bulacak. Kazananlara toplamda 15 bin TL değerinde para ödülü ve plaket sunulacak.

Detaylı bilgi ve soruları için 0542 862 14 47 numaralı telefondan iletişime geçebilir, yarışma şartnamesine https://www.girnebelediyesi.com/universiteler-arasi-ali-nesim-kisa-oyku-yarismasi-duzenleniyor-kayitlar-basladi/ adresinden ulaşabilir.