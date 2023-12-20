Üniversiteler Arası KKTC Masa Tenisi Turnuvasında Kadınlarda Şampiyon ARUCAD

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen masa tenisi müsabakalarında kadınlarda, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) şampiyon oldu.

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen masa tenisi şampiyonasında organizasyon tamamlandı. Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Salonu’nda oynanan karşılaşmalar sonucunda kadınlarda Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) şampiyon oldu. ARUCAD, erkeklerde ise kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.